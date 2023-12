No quadro ‘Mercado Imobiliário’, do programa Conexão Caturité, Érico Feitosa, do Secovi-PB, falou sobre a lei promulgada nessa segunda-feira (4), de autoria do deputado estadual Wilson Filho, que versa sobre a regulamentação dos entregadores de delivery para que não adentrem mais os condomínios verticais para realizar a entrega.

Ele disse que a lei parece um pouco confusa, pois não fica claro se o interesse foi proteger o entregador ou o comprador.

Érico disse que o condomínio é que detém as regras de quem entra no condomínio ou não.

