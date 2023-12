Saiba como está o andamento das obras do Parque do Açude Novo

As obras do Parque do Açude Novo e a ponte que vai ligá-lo ao Parque do Povo continuam a todo vapor em Campina Grande. Segundo o secretário de Obras do município, Joab Machado, parte reforma deve ser entregue antes dos festejos juninos de 2024.

Em conversa com a reportagem da Rádio Caturité FM, nesta quarta-feira (6), Joab disse que a prioridade dos serviços é voltada para a construção da ponte.

– Nesse momento decidimos como gestão priorizar a obra da ponte e destinamos mão de obra para a ponte para que possa ser entregue antes do São João. Com relação ao parque, cerca de 60% a 70% será entregue junto com a ponte – assegurou.

O gestor da pasta também deu outros detalhes dos serviços realizados no local.

– A obra está com várias frentes de serviços internas avançadas, inclusive o obelisco, o espelho d ´água está sendo finalizado, teremos iluminação no obelisco, a parte das escadarias também está em movimento de terra avançado. Não é só a ponte, outras frentes de serviço estão sendo trabalhadas – ressaltou.

Veja a entrevista completa:

*Vídeo: Paraibaonline

Inscreva-se no canal do YouTube do Paraibaonline e você será notificado sobre o conteúdo de novos vídeos.

Acesse o endereço abaixo e ative o ´sino´.

Clique aqui