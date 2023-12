Prefeitura de Campina Grande vai melhorar a iluminação pública do centro

Em reunião realizada na Câmara de Dirigentes e Lojistas de Campina Grande (CDL), nesta quarta-feira, 06, a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Tâmela Fama; o secretário de Obras, Joab Machado e o secretário-executivo de Planejamento, Túlio Duda, estiveram reunidos com o presidente da entidade, Eliézio Bezerra.

A reunião teve como objetivo discutir sobre o melhoramento estrutural do centro comercial da Rainha da Borborema, iniciando, prioritariamente, pelo serviço de iluminação pública.

A Secretaria de Obras (Secob) e a Secretaria de Planejamento (Seplan), realizarão o plano de ação para início imediato do serviço de iluminação para o período natalino, momento de maior movimento no comércio local.

Além disso, um projeto será desenvolvido para solucionar, de forma definitiva, o problema da iluminação nas vias centrais.

“Vamos realizar uma ação inicial para melhorar a luminosidade e o aspecto de segurança pública neste mês de dezembro, visando facilitar a movimentação da população no centro. A Prefeitura de Campina Grande, em ação conjunta com as Secretarias de Obras e de Planejamento, comprometeu-se a realizar o detalhamento e o planejamento definitivo para eficientização e revitalização do sistema de iluminação pública.” explicou Joab Machado, secretário de Obras de Campina Grande.

Nesta quarta-feira, 06, foi realizado o reparo do problema técnico que gerou interrupção na iluminação pública na rua Maciel Pinheiro, na última terça.

A equipe de iluminação da Secob constatou seis postes sem lâmpadas, na malha central, além de um curto-circuito que aconteceu e já foi solucionado.

Nos próximos dias será instalada a iluminação suspensa, com o objetivo de aumentar ainda mais a luminosidade do centro da cidade.

O trabalho de melhoria, acordado durante a reunião, contemplará as ruas Maciel Pinheiro, Monsenhor Sales, Venâncio Neiva e Semeão Leal.

O presidente da CDL, Eliézio Bezerra, ressaltou a importância da reunião, que permitiu ao setor pontuar as necessidades e demandas do comércio de Campina Grande.

“Devido às nossa reivindicação, mediante a essa necessidade urgente dessa iluminação no centro de Campina, e pela categoria que está o tempo todo nos cobrando, tivemos a oportunidade de receber aqui as três secretarias, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a Secob e a Seplan, para definirmos um projeto definitivo da revitalização da iluminação do centro. Mas, o principal é o imediatismo de resolver a solução de hoje. Estaremos vivenciando e participando de todo esse processo”, declarou.

Tâmela Fama ressaltou a importância do diálogo entre a gestão pública e o setor privado, em valorização à solução de demandas pontuadas pelo segmento empresarial do município.

“A reunião de hoje é reflexo de um diálogo ativo da gestão também com o setor produtivo, permitindo a identificação de soluções como as que resultarão em melhorias na iluminação do centro da cidade. O encontro ainda serviu para discussões sobre ações em favor da área comercial, à médio e longo prazo. Essa parceria visa reafirmar, por parte da gestão municipal, um compromisso efetivo com o diálogo e a cooperação, fundamentais para impulsionar melhorias e avanços no município”, salientou Tâmela Fama.