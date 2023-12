A Prefeitura de Campina Grande efetua, nesta quinta-feira, 7, o pagamento do 13º salário dos servidores comissionados e efetivos do Município. Estão sendo contemplados, ainda, os aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais (Ipsem).

Os contratados como prestadores de serviços, de acordo com o estabelecido no calendário anual, receberiam no dia 10, mas houve recomendação do prefeito à Secretaria de Finanças para antecipar o compromisso para a categoria.

Já no próximo dia 22 dezembro, haverá o pagamento de dezembro dos servidores da ativa, aposentados e pensionistas.

Com isso, em menos de 30 dias, serão quitadas três folhas, tudo acontecendo antes do Natal, ensejando segurança financeira em benefício dos servidores e estimulando o segmento comercial campinense.