Paraibana é eleita como uma das mulheres mais poderosas do mundo

A paraibana Tarciana Medeiros, atual presidente do Banco do Brasil, conquistou o 24º lugar na lista das 50 mulheres mais poderosas do mundo, divulgada pela Revista Forbes dos Estados Unidos.

Natural de Campina Grande, Tarciana é a única brasileira mencionada no ranking, ao lado de figuras como Úrsula Von der Leyen e Kamala Harris.

Destacando seu pioneirismo como a primeira mulher a liderar o Banco do Brasil em 215 anos, a Forbes também reconheceu sua atuação no combate às alterações climáticas.

Em sua trajetória, Tarciana Medeiros, nascida em 1978, iniciou como feirante, tornou-se professora e ingressou no Banco do Brasil em 2000, ascendendo ao cargo de gerente executiva em 2019.

Com formação em administração e pós-graduação em marketing, liderança, inovação e gestão, ela ocupou diversos cargos no banco, priorizando a inclusão étnico-racial e combatendo o racismo estrutural.

Recentemente, a presidente pediu desculpas ao povo negro pela participação histórica do banco na escravidão, assumindo o compromisso de promover a igualdade.

*com informações da TV Cabo Branco