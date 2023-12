Apoiar e dar melhores condições aos pequenos produtores. Essa é a principal função do profissional extensionista rural. Além de apoio técnico com atividades burocráticas, o extensionista também auxilia a parte social, ajudando as famílias produtoras com políticas públicas de desenvolvimento.

Neste dia 6 é celebrada a profissão, que completa 75 anos, e a reportagem da Rádio Caturité FM conversou com o gerente regional da Empresa Paraibana de Pesquisa, Extensão Rural e Regularização Fundiária (Empaer), Verneck Sousa.

Ele destacou o trabalho do extensionista lembrando que este profissional anda lado a lado com o agricultor, buscando uma relação de troca para as melhorias no campo.

Confira aqui a entrevista completa.