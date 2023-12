Atualize-se! Veja as notícias que foram destaque no Paraibaonline

Veja abaixo as matérias que mais foram lidas nas últimas horas no Paraibaonline.

Aumento pela busca de salgadinhos para festejos natalinos anima setor de panificação

https://paraibaonline.com.br/economia/2023/12/05/aumento-pela-busca-de-salgadinhos-para-festejos-natalinos-anima-setor-de-panificacao/

Câmara do TJPB nega pedido de nulidade da busca e apreensão no caso da Indignus

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2023/12/05/stj-justifica-manutencao-da-prisao-do-padre-egidio-2/

Governador celebra parceria com a Latam e garante frequência de voos em JP e CG

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2023/12/05/governador-celebra-parceria-com-a-latam-e-garante-frequencia-de-voos-em-jp-e-cg/

Prefeito de CG sanciona lei que amplia as alternativas de uso de veículos pelos taxistas

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2023/12/05/prefeito-de-cg-sanciona-lei-que-amplia-as-alternativas-de-uso-de-veiculos-pelos-taxistas/

Segunda Turma Recursal Permanente de João Pessoa mantém condenação de empresa aérea

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2023/12/05/segunda-turma-recursal-permanente-de-joao-pessoa-mantem-condenacao-de-empresa-aerea/

Acidente com morte e feridos na cidade de Queimadas

https://paraibaonline.com.br/policial/2023/12/05/acidente-com-morte-e-feridos-na-cidade-de-queimadas/

Sebrae PB e parceiros lançam “Rota das Flores” no Brejo

https://paraibaonline.com.br/entretenimento/2023/12/05/sebrae-pb-e-parceiros-lancam-rota-das-flores-no-brejo/

Mudança na telefonia fixa para 28 cidades da Paraíba

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2023/12/05/mudanca-na-telefonia-fixa-para-28-cidades-da-paraiba/

STJ justifica manutenção da prisão do padre Egídio

https://paraibaonline.com.br/policial/2023/12/05/stj-justifica-manutencao-da-prisao-do-padre-egidio/

Hulk esconde o jogo e desconversa sobre futuro no Atlético-MG

https://paraibaonline.com.br/esportes/hulk-esconde-o-jogo-e-desconversa-sobre-futuro-no-atletico-mg/

Atriz se desliga da TV Globo após quatro décadas

https://paraibaonline.com.br/fuxico/2023/12/05/atriz-se-desliga-da-tv-globo-apos-quatro-decadas/

Jornalista campinense morre aos 64 anos

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2023/12/05/jornalista-campinense-aos-64-anos/

Pequenos negócios lideram geração de empregos formais na Paraíba

https://paraibaonline.com.br/economia/2023/12/05/pequenos-negocios-lideram-geracao-de-empregos-formais-na-paraiba/

Aplicativo WhatsApp divulga novidades; leia detalhes

https://paraibaonline.com.br/tecnologia/2023/12/05/aplicativo-whatsapp-divulga-novidades-leia-detalhes/

Treze apresenta novo elenco e anuncia retorno de atacante

https://paraibaonline.com.br/esportes/treze-apresenta-novo-elenco-e-anuncia-retorno-de-atacante/

Com festa, Campinense apresentará elenco para 2024 nesta terça

https://paraibaonline.com.br/esportes/com-festa-campinense-apresentara-elenco-para-2024-nesta-terca/

Racha entre aliados do governador provoca destituição no PDT em Cajazeiras

https://paraibaonline.com.br/politica/2023/12/05/racha-entre-aliados-do-governador-provoca-destituicao-da-presidente-do-pdt-em-cajazeiras/

Adriano diz que João Azevêdo precisa de um partido e cita demora de Romero Rodrigues

https://paraibaonline.com.br/politica/2023/12/05/adriano-diz-que-joao-azevedo-precisa-de-um-partido-e-cita-demora-de-romero-rodrigues/

Deputado se coloca à disposição para ser vice de Bruno Cunha Lima

https://paraibaonline.com.br/politica/2023/12/05/deputado-se-coloca-a-disposicao-para-ser-vice-de-bruno-cunha-lima/

Juros recuam para o crédito rotativo e cheque especial

https://paraibaonline.com.br/economia/2023/12/05/juros-recuam-para-o-credito-rotativo-e-cheque-especial/

Fronteira: grupos repassavam armas a facções criminosas do Brasil

https://paraibaonline.com.br/policial/2023/12/05/fronteira-grupos-repassavam-armas-a-faccoes-criminosas-do-brasil/

Suspeito de tráfico de drogas e agiotagem é preso em João Pessoa

https://paraibaonline.com.br/policial/2023/12/05/suspeito-de-trafico-de-drogas-e-agiotagem-e-preso-em-joao-pessoa/

PIS/Pasep: trabalhadores ainda podem sacar R$ 536 milhões de abono

https://paraibaonline.com.br/brasil/2023/12/05/pis-pasep-trabalhadores-ainda-podem-sacar-r-536-milhoes-de-abono/

Operação da PF combate tráfico internacional de drogas e armas

https://paraibaonline.com.br/policial/2023/12/05/operacao-da-pf-combate-trafico-internacional-de-drogas-e-armas/

Ajude sua sorte: saiba os números mais sorteados na história da Mega da Virada

https://paraibaonline.com.br/brasil/2023/12/05/ajude-sua-sorte-saiba-os-numeros-mais-sorteados-na-historia-da-mega-da-virada/

UFPB inicia semestre letivo 2023.2 nesta terça em todos os campi

https://paraibaonline.com.br/educacao-e-ciencia/2023/12/05/ufpb-inicia-semestre-letivo-2023-2-nesta-terca-feira-em-todos-os-campi/

Podcast: gerente do INSS explica sobre o pedido de revisão da aposentadoria

https://paraibaonline.com.br/economia/2023/12/05/podcast-gerente-do-inss-explica-sobre-o-pedido-de-revisao-da-aposentadoria/

Compras: saiba as diferenças entre garantia legal, contratual e estendida

https://paraibaonline.com.br/economia/2023/12/05/compras-saiba-as-diferencas-entre-garantia-legal-contratual-e-estendida/

Educação: Brasil piora em matemática, leitura e ciências após a pandemia

https://paraibaonline.com.br/educacao-e-ciencia/2023/12/05/educacao-brasil-piora-em-matematica-leitura-e-ciencias-apos-a-pandemia/

Vereadora campinense é exonerada de cargo para reassumir o mandato

https://paraibaonline.com.br/politica/2023/12/05/vereadora-campinense-e-exonerada-de-cargo-para-reassumir-o-mandato/

Cantor é alvo de investigação da PF em operação contra garimpo ilegal

https://paraibaonline.com.br/policial/2023/12/05/cantor-e-alvo-de-investigacao-da-pf-em-operacao-contra-garimpo-ilegal/

Aparte: TSE tem atuado com rigor na questão da fraude à ´cota de gênero´

https://paraibaonline.com.br/politica/2023/12/05/aparte-tse-tem-atuado-com-rigor-na-questao-da-fraude-a-cota-de-genero/

