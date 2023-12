Prefeito de CG sanciona lei que amplia as alternativas de uso de veículos pelos taxistas

O prefeito Bruno Cunha Lima assinou na tarde desta terça-feira, 5, durante reunião na sede da Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos de Campina Grande -STTP, a Lei nº 8.868, que assegura um novo benefício aos 583 taxistas do Município.

A categoria pode, a partir de agora, utilizar veiculos tipo camionete cabine dupla para o transporte de passageiros e cargas leves na cidade.

A nova Lei altera a redação do Art. 3º da Lei anterior nº 3.537 (de 20 de novembro de 1997), que institui normas para utilização do Sistema de Taxis.

De acordo com a regulamentação que passa a vigorar, os veículos, automoveis, e /ou camionete não poderão transportar mais do que cinco passageiros, acima desse limite, somente os veículos licenciados para tal, e que deverá ser fixado em local visivel a a cópia da licença.

“Estamos realizando um desejo de uma demanda importante dessa categoria. Estou feliz porque hoje estamos conseguindo concretizar, em Campina Grande, um sonho de taxistas do país inteiro. Foi um compromisso assumido num encontro anterior com eles e que agora avançamos com a assinatura da nova lei, resolvendo um problema de décadas da classe profissional, e melhorando e contribuindo com a mobilidade humana”, disse o prefeito Bruno, que também destacou a iniciativa do vereador Rui da Ceasa, autor do projeto.

Para o superintendente da STTP, Vitor Félix Ribeiro, “a conquista dos taxistas é justa e o prefeito Bruno cumpriu seu compromisso com a categoria”.

Ele informou, ainda, que a Prefeitura tem sido parceira com a categoria, que já teve outros pleitos atendidos por Bruno, como o da transferência de praça, que somente poderá ser concedida à pessoa física, de acordo com a nova lei.

Participaram do encontro também, além do prefeito, do superintendente, os vereadores Rui da Ceasa e Aldo Cabral, a gerente de Transportes da STTP – Araci Brasil, e o gerente administrativo e Financeiro da autarquia, Carlos Artur, além de diretores do Sindicato dos Taxistas.

Segundo o presidente do sindicato dos taxistas, a categoria tem o que comemorar neste final de ano e não haveria momento mais propício pra receber este presente da prefeitura.

“Mais uma vitória da categoria, numa conquista que fará diferença no trabalho diário de nossos companheiros. Estamos agradecidos ao prefeito Bruno que havia prometido e honrou este compromisso e ainda vem atendendo outros pleitos da categoria”, disse o sindicalista Carlos Manga.

Ainda durante o encontro, o prefeito Bruno discutiu e apresentou os estudos que estão sendo realizados visando o melhoramento de ruas e avenidas que persistem com elevado número de veículos em horário de pico, como a Avenida Manoel Tavares e outras artérias que tem recebido atenção especial da prefeitura, visando melhoria na mobilidade do transporte de passageiros, a exemplo dos taxis.