Jornalista campinense morre aos 64 anos

O jornalista Jorge Elias Lobato, faleceu nesta terça-feira, 5, em Campina Grande, aos 64 anos.

O profissional dedicou grande parte de sua carreira à cobertura policial, contribuindo para diversos jornais impressos, entre eles o Jornal da Paraíba, e também atuando em emissoras de rádio.

Jorge Lobato, como era conhecido, deixou sua marca no jornalismo local, sendo reconhecido por seu trabalho ético e comprometido. Sua atuação no cenário jornalístico de Campina Grande deixou um legado significativo.

O velório do jornalista está ocorrendo nesta noite no bairro do Cruzeiro, onde familiares, amigos e colegas de profissão se reúnem para prestar suas últimas homenagens. O enterro está programado para ocorrer nesta quarta-feira, 6, pela manhã, no cemitério do mesmo bairro.

*com informações da TV Paraíba