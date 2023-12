Governador celebra parceria com a Latam e garante frequência de voos em JP e CG

O governador João Azevêdo celebrou um Termo de Acordo de Regime Especial (Tare) com a Latam Linhas Aéreas que irá garantir uma frequência de 280 voos mensais da empresa nos aeroportos Castro Pinto, em João Pessoa, e João Suassuna, em Campina Grande.

A assinatura aconteceu nesta terça-feira (5), na Capital paraibana, e é resultado de mais um benefício fiscal concedido pelo Governo da Paraíba para fortalecer a economia estadual.

O Tare prevê o fluxo de 20 voos semanais entre João Pessoa e Brasília; 42 voos semanais entre João Pessoa e São Paulo; quatro voos semanais entre Campina Grande e Fortaleza; e 4 voos semanais entre Campina Grande e Recife.

Na ocasião, o chefe do Executivo estadual ressaltou os investimentos que deverão atrair mais turistas e eventos para a Paraíba.

“Nós estamos vivendo um bom momento na Paraíba, com a construção de resorts no Polo Turístico Cabo Branco, do Centro de Convenções de Campina Grande, do novo aeroporto de Patos, investimentos que estamos fazendo para atrair mais turistas e eventos. Viabilizamos os voos no Sertão, ampliamos a malha aérea de Campina Grande e, agora, firmamos esse acordo com a Latam que vai fortalecer ainda mais os negócios e a economia do nosso estado”.

“A Latam tem o compromisso de democratizar o transporte aéreo no Brasil e a Paraíba faz parte deste projeto por seu enorme potencial turístico. Continuaremos a observar de perto o desempenho destes voos para uma operação sustentável e positiva para todos”, afirmou a diretora de Vendas e Marketing da Latam Brasil, Aline Mafra.

A secretária do Turismo e do Desenvolvimento Econômico, Rosália Lucas, destacou o fortalecimento dos aeroportos da Paraíba.

“Com essa assinatura de hoje, conseguimos ampliar a malha aérea para Brasília, e Campina Grande ganha a sua terceira companhia aérea com início de operação em janeiro, o que irá ampliar o turismo de eventos, de negócios e também o escoamento da produção”, comentou.

O secretário da Fazenda, Marialvo Laureano, evidenciou o esforço da gestão para atrair novos investimentos.

“Toda política tributária e fiscal do estado anda de mãos dadas com a política do desenvolvimento regional. Por isso, esse acordo celebrado hoje garante mais voos chegando ao nosso estado e tenho certeza de que o Polo Turístico Cabo Branco ampliará ainda mais esse quantitativo, o que irá incentivar a geração de emprego e renda”, sustentou.

Participaram da assinatura do Tare, o vice-governador Lucas Ribeiro; o líder de Assuntos Públicos da Latam, Eduardo Leal; a líder de Assuntos Tributários, Letícia Pimentel; o secretário executivo do Turismo e do Desenvolvimento Econômico, Delano Tavares; o presidente da Empresa Paraibana de Turismo (PBTur), Ferdinando Lucena; o secretário-executivo da Articulação Política, João Paulo Freire; o diretor do aeroporto de João Pessoa, Jorge Franco; o diretor do aeroporto de Campina Grande, Luciano Rodrigues; o diretor do Convention Bureau, André Motta; o diretor da Associação Brasileira de Indústria de Hotéis (ABIH), Rodrigo Pinto; o presidente do Convention Bureau de Campina Grande, Agnes Herbert; e o representante do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Campina Grande, Divaildo Lima Júnior.