Feira Agroecológica em Campina Grande será realizada nesta quarta

Nesta quarta-feira (6), será realizada mais uma edição da Feira Agroecológica da Paraíba, promovida pela ASA (Articulação do Semiárido da Paraíba).

A ação acontecerá na Praça da Bandeira, no Centro de Campina Grande, com vários produtos produzidos pela agricultura familiar sem qualquer tipo de agrotóxico.

Uma das coordenadoras do evento, Betânia Burity, falou à Rádio Caturité FM sobre a importância do consumo consciente e do protesto contra o uso de veneno na agricultura.

– É uma feira onde você encontra vários produtos da agricultura familiar, sem agrotóxicos, e também uma feira de denúncias, onde denunciamos o uso de venenos, agrotóxicos, denunciamos a fome. São produtos de 15 municípios que compõem o polo da Asa, e famílias dessas quinze cidades trazem os seus produtos para essa feira que terá forró, falas importantes, plantas e muito mais – contou.

A Feira Agroecológica será iniciada às 7 horas da manhã com uma programação voltada ao comércio dos produtos e um momento de descontração com atrações musicais.