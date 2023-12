Cagepa assina parceria com o Hospital Padre Zé

A partir de agora, os clientes da Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (Cagepa) que desejarem podem ajudar o Hospital Padre Zé doando qualquer quantia pelas faturas de água. A adesão é feita nas lojas de atendimento, pelo 115 ou pelos canais digitais.

O valor arrecadado será integralmente repassado para a instituição, situada em João Pessoa. A solenidade de assinatura da parceria foi realizada na manhã desta terça-feira (5), e contou com a presença do presidente da Cagepa, Marcus Vinicius Neves; do diretor comercial, Isaac Veras; e do diretor do Padre Zé, padre George Batista.

“A Cagepa se junta ao grande esforço de recuperação e manutenção dessa importante instituição. Nesse momento, você, cliente, vai poder nos ajudar a contribuir com o hospital Padre Zé de forma facilitada, pela conta de água”, explicou o presidente Marcus Vinicius Neves.

O hospital Padre Zé é uma instituição filantrópica, sem fins lucrativos, que recebe pacientes oriundos de todo o Estado. São, em sua maioria, idosos com patologias crônicas.

Ao todo, são 120 leitos disponíveis para esse acolhimento. Em 2022, foram internados 735 pacientes e atendidos no ambulatório um total de 13.870 usuários em vários procedimentos.

O padre George, agora diretor da instituição, se disse entusiasmado com a parceria da Cagepa para evitar que o hospital feche as portas.

“Em nome do hospital Padre Zé, quero agradecer profundamente a sensibilidade da Cagepa em nos apoiar. A Cagepa consegue chegar em todos os lugares da Paraíba, envolvendo a população nessa campanha pelo hospital, que ajuda os mais pobres e necessitados do nosso Estado”, disse Padre George Batista.

Fonte Solidária – O Hospital Padre Zé agora é uma das 11 instituições que mantêm parceria com a Cagepa, por meio do projeto “Fonte Solidária”.

“Temos mais de um milhão de clientes e cada um deles tem a oportunidade de escolher para qual instituição doar. São instituições que realizam um trabalho competente, voltado para os mais necessitados. Agora, com a inclusão do padre Zé nesse rol, esperamos ser um importante instrumento de solidariedade nesse momento delicado que o hospital vem atravessando”, afirmou o diretor Comercial da Cagepa, Isaac Veras.

Como ajudar? – Os clientes, sejam pessoa física ou jurídica, que desejam fazer a sua doação podem entrar em contato com a Cagepa pelos seguintes canais de atendimento:

– Call Center 115;

– WhatsApp (83) 98198-4495;

– Atendente Virtual Acqua, no site www.cagepa.pb.gov.br;

– Agência Virtual, no site www.cagepa.pb.gov.br;

– Aplicativo Cagepa, disponível para Android e iOS;

– Atendimento presencial nas lojas de João Pessoa, Campina Grande, Guarabira, Patos, Pombal e Cajazeiras, além de postos de atendimento disponíveis em várias Casas da Cidadania espalhadas em todo o Estado.

No ato da inscrição, o usuário precisa estar com a fatura de água e os documentos pessoais (RG e CPF) em mãos. Também deve informar para qual instituição será destinada a doação e por quanto tempo doará. Assim, o valor será discriminado e debitado a partir da próxima conta da Cagepa.