Hospital de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena, unidade do Governo do Estado, em João Pessoa, realizou, durante o fim de semana, 671 atendimentos. Desse total, 214 foram considerados casos graves ou gravíssimos. Nesse período, a unidade de saúde registrou 46 procedimentos cirúrgicos de alta e média complexidade, com 20 de emergência e 26 eletivas.

O balanço tem como base as entradas realizadas a partir da 0h da sexta-feira (1º) até as 23h59 desse domingo (3).

Durante o feriado, as ocorrências envolvendo quedas lideraram as entradas da emergência, com 126 casos, seguidas por acidentes de moto (109) e corpo estranho (62).

Outros casos registrados na unidade de saúde foram trauma (25), acidente de automóvel (12), atropelamento (12), agressão física (11), arma de fogo (sete), acidente de bicicleta (cinco), queimadura (quatro), arma branca (três), afogamento (dois) e choque (um). Os casos clínicos em destaque foram Acidente Vascular Cerebral (26) e Acidente Vascular (oito).

A faixa etária dos 19 aos 59 anos foi responsável pela maioria das entradas na instituição com 413 pacientes, seguida por pessoas com mais de 60 anos (137), crianças de 0 a 12 anos (94) e de 13 a 18 com 27 casos.

O bairro de Mangabeira lidera os atendimentos com 45 entradas, seguido por Valentina (24), Mandacaru (19), Manaíra (15), e José Américo (14). Já em relação aos municípios, Santa Rita lidera com 44 casos. Na sequência, estão Bayeux (26), Cabedelo (16), Conde (13) e Mamanguape (nove).