Com o intuito de contribuir na manutenção estrutural do Hospital Napoleão Laureano (HNL), o Grupamento de Engenharia do Exército Brasileiro e a Federação das Indústrias do Estado da Paraíba – FIEPB firmaram parceria para realizar reparos e reforma estrutural em diversos setores hospitalar.

A apresentação dos 16 jovens que irão ser voluntários ocorreu nesta segunda-feira (27), no Centro de Estudos Mário Kroeeff do hospital.

A iniciativa faz parte do projeto ‘Soldado Cidadão’, em que os recrutas do Exército estarão inicialmente realizando pinturas nas paredes do hospital, pelas próximas semanas.

“Nós estamos muito felizes em receber esses jovens aqui no Laureano, sobretudo porque ao economizarmos com gastos de reformas poderemos investir nos outros setores do hospital. Com certeza essa parceria entre o Senai, Exército e Laureano será duradoura e exitosa”, celebrou o diretor administrativo-finaneceiro do HNL, Afro Rocha de Carvalho.

“Essa parceria é mais uma iniciativa que reforça o legado do SENAI junto à sociedade paraibana. Nós temos a certeza de que não formamos somente mão-de-obra qualificada, formamos cidadãos que já entram no mundo do trabalho com um propósito. O voluntariado destes jovens tem um valor agregado imensurável. Eles deixarão nos corredores do Hospital Laureano, a marca de uma juventude comprometida com o bem comum”, afirmou o presidente da FIEPB, Francisco Gadelha.

O projeto ‘Soldado Cidadão’ é uma vertente do projeto ‘Mão Amiga’, em que o Exército procura devolver à sociedade jovens mais preparados para mercado de trabalho.

“Aqui na Paraíba, temos recebido apoio do Senai e essa oportunidade é uma forma de colaborar com as melhorias do hospital. Em breve, vamos incorporar ainda mais o efetivo, com novos soldados para completar essa missão de forma exitosa. Esse é só o começo desse projeto; e tenho certeza que o Grupamento de Engenharia vai apoiá-los no que precisarem. Porque nossa missão é essa: fortalecer o Brasil, a sociedade e ajudarmos uns aos outros”, pontuou o coordenador do projeto na Paraíba, o tenente Richardson Almeida.