Desembargador relata alegria ao receber honraria na CMCG

Na última semana o desembargador Romero Marcelo da Fonseca Oliveira recebeu o título de cidadão campinense, honraria concedida através de propositura do vereador Olímpio Oliveira (União Brasil).

À reportagem da Rádio Caturité FM, ele falou sobre o sentimento de receber o título, afirmando que tenta, em todas as suas ações, fazer a diferença.

Ele disse ainda que sente falta da Faculdade de Direito de Campina Grande, já que mesmo morando na cidade, atua na capital João Pessoa.

– É um sentimento de alegria, felicidade, reconhecimento. A gente sempre se questiona se é merecedor porque eu não fiz nada de excepcional, mas tentei fazer minhas ações o mais excepcional possível. Sinto muito falta da Faculdade de Direito e de exercer o direito no primeiro grau, no dia a dia com as pessoas, nas tratativas para resolver os problemas das pessoas – contou.

Na oportunidade, o desembargador também opinou sobre pautas polêmicas, como o fim da vitaliciedade no Supremo Tribunal Federal e o abrandamento do potencial das decisões monocráticas.

Confira a entrevista:

