O Natal se aproxima e algumas instituições realizam campanhas para beneficiar pessoas em situação de vulnerabilidade. Uma dessas instituições é a Casa da Criança Doutor João Moura, localizada no bairro São José, em Campina Grande.

A Casa atende quase trezentas crianças diariamente das 7 às 17h, em setores de berçários e maternais, e precisa de doações para assegurar a alimentação dos beneficiários e garantir a manutenção do local.

A secretária do local, Betânia Sousa, explicou à reportagem da Rádio Caturité FM que a campanha do Natal Solidário é realizada no intuito de doar cestas básicas para que, quando as crianças estiverem de férias, não fiquem sem comida em casa.

Ela pediu ajuda dos empresários e da população em geral para que faça um gesto de solidariedade e ajude a realizar o Natal Solidário das crianças e suas famílias.

– O projeto Natal Solidário na Casa João Moura já existe há 20 anos e sempre que a criança entra de recesso a família leva uma cesta básica para que essas crianças não fiquem sem alimentação. As pessoas que quiserem nos ajudar nessa campanha podem nos procurar aqui na Casa ou entrar em contato nos telefones (83) 3321-3629 (83) 99372-3547 – pontuou.

Os itens que mais são necessários para compor as cestas básicas são: café. óleo, feijão, coloral, leite em pó, rapadura ou goiabada, macarrão, farinha, sal, sardinha, soja, extrato de tomate, cremogema ou maisena e biscoito.