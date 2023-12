Azevêdo entrega escola, habitação e inspeciona obras de mobilidade cidades paraibanas

O governador João Azevêdo esteve, nesta segunda-feira (4), no município de Areial, ocasião em que inaugurou escola e unidade habitacional e inspecionou obras de construção de uma creche para 50 crianças.

O gestor ainda realizou uma visita técnica às obras de implantação e pavimentação da PB-099, que liga Puxinanã a Lagoa Seca, e do Arco Metropolitano Leste de Campina Grande.

Em Areial, o chefe do Executivo estadual participou da inauguração da Escola Municipal de Ensino Fundamental Integral Graça Barros. A construção da unidade de ensino é resultado de convênio com a prefeitura e recebeu investimentos de R$ 1,1 milhão do Governo da Paraíba.

No município, o gestor também inspecionou as obras de construção da creche do programa Paraíba Primeira Infância. Com investimentos de R$ 964 mil, o investimento irá beneficiar diretamente 50 crianças.

Ainda em Areial, ele fez a entrega simbólica das 56 casas construídas pelo programa Parceiros da Habitação, que representam investimentos de R$ 2,3 milhões. As casas são compostas de sala, dois quartos, cozinha, banheiro e área de serviço.

Na ocasião, o governador João Azevêdo ressaltou a satisfação de entregar obras importantes que levam dignidade à população.

“É uma alegria celebrar a entrega de uma escola, que representa futuro e realização de sonhos para nossas crianças e jovens porque é através da educação que formamos grandes profissionais. Também tivemos a grande satisfação de entregar habitação, levando segurança para as pessoas, e acompanhar o andamento da construção da creche, fazendo com que os benefícios cheguem à população”, frisou.

O prefeito de Areial, Adelson Benjamin, agradeceu ao governador João Azevêdo por realizar uma gestão municipalista.

“Hoje estamos vivenciando um momento ímpar na história do nosso município com a entrega de uma das obras autorizadas pelo governador João Azevêdo, que olha para as pessoas e tem compromisso com as cidades de pequeno porte. Eu agradeço pelos valores expressivos de R$ 8 milhões investidos no município, que possibilitaram a reforma e construção de escolas, o programa do leite, construção de casas e o Tá na Mesa”, pontuou.

A deputada estadual Sílvia Benjamin celebrou a parceria com o Governo da Paraíba que permitiu a construção de uma nova escola. “Eu agradeço ao governador pela entrega dessa esperada escola que ficou muito linda e que será muito bem cuidada pelos nossos gestores e professores”, sustentou.

João Azevêdo também realizou uma visita às obras de implantação e pavimentação da PB-099, que liga Puxinanã a Lagoa Seca. Os serviços representam investimentos de R$ 12,2 milhões de recursos próprios do estado.

“Essa é uma estrada muito importante para a economia da região, para o escoamento da produção local e, por isso, viemos acompanhar o andamento da obra”, acrescentou o governador.

O governador finalizou sua agenda com a inspeção às obras do Arco Metropolitano Leste de Campina Grande, cujos serviços têm uma extensão de 6 km e beneficiará diretamente 650 mil pessoas.

O investimento de R$ 48 milhões de recursos próprios do estado interliga diretamente as rodovias BR-230, BR-104 e PB-095 e tem o objetivo de retirar o tráfego de longa distância do centro da cidade, principalmente de caminhões pesados; reduzir o tempo de deslocamento das pessoas e os índices de acidentes de trânsito; e ordenar o tráfego na zona central da cidade e melhorar a mobilidade urbana.

“Estamos terminando a parte de concretagem do viaduto para entregar essa obra que, verdadeiramente, vai melhorar a mobilidade urbana em Campina Grande”, concluiu João Azevêdo.

O presidente da Assembleia Legislativa, Adriano Galdino; o deputado federal Murilo Galdino; prefeitos e vereadores da região; além de auxiliares da gestão estadual, dentre eles, Deusdete Queiroga (secretário da Infraestrutura e dos Recursos Hídricos), Nonato Bandeira (Comunicação Institucional) e Ronaldo Guerra (chefe de Gabinete do Governador) acompanharam as agendas do governador João Azevêdo.