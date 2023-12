No quadro Ambientando, do programa Conexão Caturité, a arquiteta Ana Cecília Severo deu dicas de decoração de Natal com guirlandas.

Ela disse que você pode inovar no formato da guirlanda e fazê-la vertical ou de outro modo para modificar um pouco a maneira tradicional, redonda.

Uma dica é enfeitar a guirlanda com pisca-pisca que funciona a pilha.

Ouça o podcast completo: