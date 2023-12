Contadores das 223 prefeituras paraibanas superlotaram, na manhã da sexta-feira (1), o Auditório Celso Furtado, quando do lançamento do Sagres Captura 2024, versão nova do Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade desenvolvido pelo Tribunal de Contas do Estado.

A plateia foi saudada pelo presidente do TCE, conselheiro Nominando Diniz, que a todos pediu sugestões para o aprimoramento do sistema destinado ao controle das ações, receitas e despesas governamentais. “O que pretendemos é uma parceria permanente com todos vocês, a fim de que juntos que possamos andar a passos cada vez mais largos e seguros”, propôs ele.

Em número suficiente para a ocupação das 426 cadeiras do Auditório instalado no Centro de Convenções Ariano Suassuna, ambiente do TCE, os contadores também receberam do presidente Nominando Diniz a recomendação para se inteirarem da atualização frequente dos mecanismos de controle criados pela Corte de Contas inscrita no ranking das mais modernas e ágeis do País. “Quem quer acertar nos procura e nos ouve”, observou.

Em sua versão nova, o Sagres Captura acresce informações atinentes à aquisição de medicamentos pelas Prefeituras e à operação das frotas municipais de veículos. São números e cifras acrescidos a uma lista com mais de 300 dados da administração pública, todos prestados pelos contadores ao sistema de acompanhamento do Tribunal.

Cada informe é disposto ao conhecimento público – para o necessário controle social desses atos e gastos – apenas depois de validado mediante o cruzamento (com fontes diversas) de receitas, notas de empenho e liquidação das despesas. O treinamento dos contadores para uso do Sagres Captura 2024 foi feito pelos auditores de controle externo Ed Wilson Santana e Luzemar da Costa Martins.