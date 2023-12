Vídeo: Veja como foi a inauguração da decoração natalina da STTP

Nesta sexta-feira, 1º de dezembro, a Superintendência de Trânsito e Transporte Público de Campina Grande (STTP) realizou a inauguração oficial da decoração natalina em sua nova sede, localizada na Avenida Brasília, 1140, ao lado do Partage Shopping.

O evento contou com a presença do superintendente da STTP, Vitor Ribeiro, da secretária de desenvolvimento econômico, Tâmela Fama, além de outras autoridades.

A nova decoração, que já se tornou tradição na cidade, faz parte da 10ª edição do “Natal Iluminado” e é promovido pela STTP. O superintendente Vitor Ribeiro destacou a importância do evento para a cidade:

“A STTP está aqui há quase vinte anos iluminando o Natal de Campina Grande. […] Convidamos a todos, todos os dias, até 14 de janeiro, para comparecerem e trazerem suas famílias. O clima natalino é um clima de harmonia, de paz, de família, e a gente está aqui proporcionando a Campina mais uma edição do Natal iluminado”, registrou Vitor.

De acordo com ele, além da iluminação na fachada da STTP, a cidade também contará com quatro ônibus iluminados que percorrerá as ruas. Vitor Ribeiro ressaltou o caráter social do evento: “Teremos o ônibus iluminado rodando pela cidade, e convidamos instituições de bairros, associações de pessoas com deficiência, idosos, entre outros, para agendarem uma visita conosco”, convidou.

A secretária de desenvolvimento econômico, Tâmela Fama, agradeceu a presença do público e destacou a colaboração entre as secretarias municipais.

A cerimônia de abertura foi marcada pela apresentação do coral da STTP e uma encantadora apresentação de ballet, com o tema “O Quebra Nozes”.

A iluminação, que inclui um Papai Noel e uma árvore de Natal com cerca de três metros de altura, promete encantar campinenses e visitantes ao longo das festividades natalinas. O evento ocorre diariamente até 14 de janeiro, e os interessados em agendar visitas ao ônibus iluminado podem entrar em contato com a STTP.

Confira o vídeo: