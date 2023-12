Saiba as novidades desta 6ª feira no Paraibaonline

Confira abaixo as notícias em destaque no noticiário desta sexta-feira do Paraibaonline.

Vídeo: Veja como foi a inauguração da programação do Natal Iluminado 2023

Maceió está em alerta por conta do extremo risco de afundamento de solo

Cigarros eletrônicos: Anvisa recomenda a manutenção da proibição

Suspeito atira contra Polícia Militar na BR-230

Hospital em Belém do Brejo do Cruz é interditado pelo CRM-PB

Vídeo. Nova vereadora campinense: “Mulher tem que ter vez e voz”

Vereador campinense quer receber ressarcimento da Câmara Municipal

Sine-PB oferece mais de 870 vagas de emprego

Tem mudança no trânsito de Campina Grande; saiba detalhes

Anvisa aprova consulta pública sobre proibição de cigarro eletrônico

Atacante troca Botafogo-PB pelo Campinense para temporada 2024

João Pessoa é escolhida como um dos melhores destinos do país

13º salário: servidores federais recebem 2ª parcela

Bolsa Família: calendário de pagamento de dezembro foi antecipado

Cerca de mil artistas devem participar da programação do Natal Iluminado

Na Paraíba: Influencer tem casamento vazio após presentear convidados com iPhone 15

Tarifa de ônibus: veto à desoneração pode causar aumento de até R$ 0,31, prevê entidade

‘Papai Noel´ é preso distribuindo drogas de graça

Detran-PB promove quatro novos leilões eletrônicos de veículos

Podcast: confira dicas para reduzir os efeitos do calor no seu animal

Prefeitura de Campina Grande nomeia mais aprovados em concurso público

Acidente deixa um morto e quatro feridos no Sertão

Mensalidade escolar: veja preços em unidades de ensino de João Pessoa

Aparte: Câmara Federal aprova pela madrugada mudanças nas licitações

Operação policial na Paraíba cumpre mandados de prisão

