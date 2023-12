Prefeito de Lagoa de Roça aguarda regularização do abastecimento hídrico do município

Em entrevista ao programa Jornal da Manhã da Rádio Caturité FM, o prefeito da cidade de Lagoa de Roça, Severino Severo (PSDB), falou sobre a realidade do abastecimento de água no município.

Ele considerou que a cidade tem sido prejudicada, pois recebe água apenas nas sextas, sábados e domingos, enquanto Areial recebe mais dois dias e Montadas, mais dois dias.

“Tivemos uma irregularidade nos últimos dias por manutenções nas redes e aguardamos que aconteça o que foi comprometido para que a gente volte a ter a normalidade no abastecimento de água”, disse.

De acordo com o gestor, o município está no aguardo do que foi acordado com a Cagepa para que o abastecimento hídrico seja regularizado em breve.

A respeito da saúde do município, o prefeito disse que os procedimentos de alta complexidade não são de competência do município e são encaminhados. Ele citou o programa Opera Paraíba como um auxílio para atender algumas demandas de cirurgias.

Severino frisou que recebeu o município em uma situação difícil, com folha atrasada e sequer veículos para levar os pacientes ao hospital.

“Tivemos o desafio de por tudo isso em ordem. Tudo isso com um recurso pequeno. Pagamos sempre dentro do mês trabalhado e na nossa primeira gestão terminamos com tudo em dia posto em ordem”, pontuou.