No quadro Sou do Campo, do programa Conexão Caturité, o engenheiro agrônomo Fábio Agra Medeiros falou sobre as utilidades da planta Moringa.

Ele explicou que a Moringa é muito importante e em alguns países, como a Índia, ela é sagrada.

Além da folhagem ser rica em proteínas e minerais, a Moringa também serve para cerca viva e quebra vento para amenizar o vento forte do Semiárido, que tira a proteção das folhas.

Ouça o podcast e saiba mais: