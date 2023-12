Deputado requer asfaltamento de rodovia que liga Matinhas a Alagoa Grande

O deputado estadual Bosco Carneiro (Republicanos) apresentou requerimento na Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB) solicitando ao Governo do Estado pavimentação asfáltica de estrada importante para a área do Brejo.

Trata-se de trecho da PB 101, no município de Matinhas, até o município de Alagoa Grande, contemplando a via que passa pela comunidade quilombola Caiana dos Crioulos.

Por meio do documento, o parlamentar pede que o Departamento de Estradas e Rodagens do Estado da Paraíba (DER-PB) implante o asfalto nessa rodovia estadual, encurtando a distância entre as cidades e gerando desenvolvimento e intercâmbio econômico entre os municípios.

Além disso, Bosco Carneiro destaca que a iniciativa beneficiará diretamente os quilombolas residentes na região. “A comunidade de Caiana dos Crioulos, situada na zona rural de Alagoa Grande, tem uma população de cerca de 500 habitantes, que vivem e convivem com poeira no verão e lama no inverno.

A região tem essa necessidade e forte expectativa do asfaltamento, que possibilitará mais qualidade de vida aos moradores, de baixa renda per capita e grande vulnerabilidade social. Eles clamam por essa obra”, explica.

De acordo com o deputado, o pleito vem sendo objeto de discussão nas plenárias da Câmara Municipal de Alagoa Grande, com solicitação documentada em Requerimento nº 83/2023, apresentado pelo vereador Adriano Emerson Fernandes de Paiva e encaminhado ao deputado Bosco.