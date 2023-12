Tem mudança no trânsito de Campina Grande; saiba detalhes

A Prefeitura de Campina Grande, por meio da Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos (STTP), efetivou, nesta sexta, 1º, uma importante mudança no trânsito do bairro do Santa Rosa.

Agora os veículos que vêm na Rua Costa e Silva, nos dois sentidos, poderão convergir à esquerda na Rua do Sol.

A medida é uma solicitação da população e foi realizada após estudo criterioso do setor de Engenharia de Tráfego e da Coordenação de Trânsito da STTP.

Para a consolidação da alteração, o Laboratório Especializado em Desenvolvimento Semafórico (LEDS) e o setor de Sinalização da STTP trabalharam conjuntamente para que as indicações viárias horizontais e verticais garantissem segurança viária para condutores e pedestres.

Para orientar os condutores e pedestres, os agentes e educadores da STTP estão no local explicando como funciona a mudança.

“É uma alteração que vai melhorar a fluidez no trânsito deste importante cruzamento do bairro do Santa Rosa. Uma mudança realizada a partir do diálogo com a população. Buscamos continuamente melhorar a mobilidade na cidade, não deixando de atentar para os cuidados com a segurança viária”, explicou o superintendente da STTP, Vitor Ribeiro.