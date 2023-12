Nesta sexta-feira (1) a Superintendência de Trânsito e Transporte Público de Campina Grande (STTP) inaugurou a iluminação natalina da sede da autarquia.

A nova sede fica na Avenida Brasília, 1140, ao lado do Partage Shopping.

O evento reuniu um grande público e as luzes devem atrair milhares de pessoas que passam pelo local para prestigiar a decoração natalina.

A iluminação conta com uma árvore de Natal e um papai Noel com cerca de três metros de altura. A iluminação fica na fachada da STTP.

A abertura contou com a apresentação do coral da STTP e também jma apresentação de ballet, com o tema “O Quebra Nozes”.