Natal Iluminado: Secretária prevê impacto positivo na economia

A cidade de Campina Grande deu início à magia da época natalina com a abertura da 10ª edição do Natal Iluminado nesta quinta-feira, 30. Participaram da solenidade de abertura diversas autoridades, além de moradores e visitantes.

Durante a cerimônia de abertura, a secretária de Desenvolvimento Econômico da cidade, Tâmela Fama, concedeu uma entrevista para compartilhar as novidades e expectativas para esta edição especial de 10 anos.

A secretária destacou que um dos destaques deste ano é a padronização das vilas gastronômicas. Ademais, ela revelou que quase 200 comerciantes, ambulantes e itinerantes participaram de um processo de capacitação em parceria com entidades como o Sebrae e a Fecomércio, iniciativa que visa desenvolver o empreendedorismo desse público e também aprimorar o atendimento ao cliente, oferecendo uma experiência ainda melhor aos visitantes.

O impacto econômico projetado para esta edição é positivo, afirmou a secretária. Com base nos resultados de 2022, que alcançaram a marca de R$ 70 milhões em Campina Grande, a expectativa é superar esses números em mais de 10%.

Confira o vídeo:

*Vídeo: Paraibaonline

