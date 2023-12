João Pessoa é escolhida como um dos melhores destinos do país

Os investimentos do Governo da Paraíba na promoção do Destino Paraíba têm levado os visitantes do Estado a vivenciarem uma experiência inesquecível.

E isso foi atestado com a conquista de João Pessoa no Prêmio Melhores Destinos 2023/2024, no qual subiu três posições e alcançou a terceira colocação no TOP 10 dos destinos turísticos.

A capital paraibana encanta os turistas com belas praias e um bom custo-benefício, o que sempre rende uma ótima viagem.

De acordo com o site Melhores Destinos, neste ano, foram mais de 26 mil votos que elegeram o TOP 10 destinos nacionais no Prêmio Melhores Destinos 2023/2024.

Esta é a premiação de turismo com o maior número de participantes do Brasil. Foram 89 destinos citados na pesquisa e a disputa pelo título de Melhor Destino do Brasil em 2023/2024 foi muito acirrada.

Desta vez a capital paraibana subiu três posições no ranking, passando de 6º para 3º lugar geral. João Pessoa se destacou no quesito preço e relação custo-benefício, com a segunda posição entre os concorrentes, um grande mérito do destino paraibano, famoso pelos valores acessíveis ao bolso de todos os viajantes.

Ferdinando Lucena, presidente da Empresa Paraibana de Turismo (PBTur), ressaltou a alegria de ter mais uma vez a capital paraibana no Prêmio Melhores Destinos.

“João Pessoa é uma cidade que valoriza a qualidade de vida e o bem-estar dos seus moradores e visitantes. A orla da cidade, com edifícios baixos e muitos coqueiros, é um convite a andar e sentir a brisa do mar. Isso tudo sem falar na deliciosa culinária regional. O governo do Estado, por meio da PBTur e da Setde, busca melhorar as infraestruturas turísticas e os atrativos turísticos, investindo na promoção do Destino Paraíba, para oferecer uma experiência única e inesquecível aos nossos visitantes”, comentou.