Escola da Magistratura vai realizar I Congresso Internacional de Direito com presença de ministros do STF

Acontece nos dias 06, 07 e 08 de dezembro o I Congresso Internacional de Direito, promovido pela Escola Superior da Magistratura (Esma). Um dos temas centrais do encontro é o Direito Digital e será realizado no Intermares Hall, em Cabedelo.

O evento terá a presença de magistrados (as), integrantes do Ministério Público, docentes, servidores (as) da Justiça e outros renomados profissionais.

Conforme explicou à Caturité FM, a juíza Ana Penazzi, uma das coordenadoras da Esma, o evento marca os quarenta anos da escola e vai trazer grandes nomes da área.

– É um momento de celebração dos 40 anos da nossa escola. O desembargador Ricardo e o professor Flávio tiveram o cuidado de trazer nomes relevantes no cenário internacional vindos da Itália, Salamanca, autoridades da Corte Portuguesa, a ministra Carmem Lúcia e o ministro Moura Ribeiro, nomes de peso que vão instigar os temas – pontuou.

O coordenador Acadêmico da Escola, professor Flávio Romero, disse que o formato do congresso vai abranger uma estrutura onde os debatedores vão discorrer sobre vários temas sob várias perspectivas.

“É uma programação intersetorial e interdisciplinar sobre temas atuais”, revelou.

A organização espera por mil pessoas no evento e as inscrições podem ser realizadas no site www.congressodireitoesma.com.br