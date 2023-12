Detran-PB promove quatro novos leilões eletrônicos de veículos

O Departamento Estadual de Trânsito da Paraíba (Detran-PB) realiza, nos dias 11, 12, 13 e 14 de dezembro, sempre a partir das 8h, quatro novos leilões eletrônicos de veículos apreendidos e não resgatados dos pátios das Ciretrans dos municípios de Patos, Princesa Isabel e Piancó. Os eventos, exclusivamente na modalidade on-line, vão disponibilizar mais de 1000 veículos, entre carros e motos removidos por infrações ao Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

De acordo com os editais nºs 8, 9, 10 e 11 de 2023, os eventos serão realizados por leiloeiro oficial, por meio do site www.abrantesleiloes.com, onde já se encontram as imagens dos veículos para visitação virtual e oferta de lances. Os carros e motos a serem leiloados estão classificados como recuperáveis e sucatas.

A transmissão dos dados dos veículos leiloados ocorrerá de forma eletrônica, sem uso de papel. O pagamento das despesas previstas em lei também será automático, proporcionando mais segurança e transparência a todo o processo.

Para participar do leilão de forma on-line basta acessar o site indicado, realizar o cadastro e ofertar seus lances via internet, acompanhando os lances de terceiros. Ainda de acordo com o edital, o valor mínimo de venda do bem deve ser igual ou maior que o valor da avaliação.

Segundo o superintendente do Detran-PB, Isaías Gualberto, o órgão vem avançando no processo de interiorização dos leilões, com o objetivo de esvaziar os pátios em todo o estado, lotados com veículos não resgatados por seus proprietários no devido tempo estipulado por lei.

Tanto pessoa física quanto jurídica podem participar do leilão, desde que preencham os requisitos contidos no edital, disponível no site www.detran.pb.gov.br . Para visualizar, basta entrar no ícone ‘LEILÃO’, depois clicar em ‘Leilões 2023’ (em Editais de Leilão) e, em seguida, em ‘Edital de Leilão Eletrônico’, de acordo com os números dos quatro editais.

Visitação presencial

Segundo o presidente da Comissão de Leilão do Detran-PB, Rafael Miranda, também será possível a visitação para inspeção visual dos veículos. De acordo com o edital, essa visita presencial deverá ser feita entre os dias 4 e 7 deste mês (começa nesta segunda-feira), das 8h às 12h e das 13h às 16h, nos seguintes endereços:

4ª Ciretran – Rua Janúncio Nóbrega, S/N – Morro, Patos-PB, CEP: 58703-230;

5ª Companhia Independente da Polícia Militar (5ª CIPM) – Av. Psicóloga Simone Pereira Souto, 647, Conjunto Aluísio Pereira, Princesa Isabel-PB, CEP: 58755-000;

17ª Ciretran – Rua Pedro Ângelo, S/N – Centro, Piancó-PB, CEP: 58765-000;

3ª Companhia do 13º Batalhão da Polícia Militar da Paraíba – Rua Virgílio Silva, S/N, Piancó-PB, CEP: 58765-000.