Senai PB participa do lançamento de plano de desenvolvimento para o Cariri

Na última segunda-feira, 27, o SENAI Paraíba participou, em Cabaceiras, do lançamento da Agenda Pacto Novo Cariri 2033, idealizado pelo Sebrae/PB em conjunto com a Associação dos Municípios do Cariri e Agreste da Paraíba – AMCAP, que visa estimular a cultura da cooperação em prol do desenvolvimento econômico e social do Cariri paraibano.

A agenda para os próximos dez anos prioriza três eixos principais: turismo e economia criativa, cadeias produtivas rurais e inovação e cultura empreendedora, cada um deles focado no desenvolvimento sustentável e na promoção de atividades que impulsionam a economia e a cultura na região.

O plano estratégico foi criado de forma colaborativa, reunindo prioridades e estratégias que vão nortear o desenvolvimento econômico regional.

O SENAI Paraíba participou diretamente da construção do documento e, durante o lançamento, apresentou os macro-objetivos para cada eixo estratégico.

Para o gerente executivo de Inovação e Tecnologia do SENAI Paraíba, Wagner Porto, “o desenvolvimento sustentável de qualquer região é fundamentado pelo planejamento estratégico e participativo e a Agenda Pacto Novo Cariri é uma iniciativa promissora para o alcance do desenvolvimento local”.

O SENAI Paraíba desempenha um papel fundamental no desenvolvimento regional através de suas unidades no estado.

“O SENAI tem a oportunidade de atuar, junto a prefeituras e outras instituições parceiras, contribuindo para o desenvolvimento pleno e sustentável da região”, destaca o gerente do Centro de Inovação e Tecnologia Industrial do SENAI , Gustavo Andrade.