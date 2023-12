Senador destrava liberação de recursos para a Saúde de Campina Grande

O senador Efraim Filho (União Brasil-PB) anunciou, nesta quarta-feira, 29, a liberação de R$ 1 milhão para a Secretaria de Saúde de Campina Grande.

A boa notícia foi dada ao prefeito Bruno Cunha Lima, por telefone, na presença do secretário da pasta, Carlos Dunga Júnior, durante despacho no gabinete do parlamentar, em Brasília.

De acordo com Dunga Júnior, que esteve cumprindo agenda oficial na capital federal desde o início da semana, o senador também se comprometeu em garantir emendas no Orçamento 2024 para a Saúde e outros setores do Município de Campina Grande.

Efraim Filho também assumiu o compromisso de apresentar um relatório detalhado sobre o total de recursos para Campina Grande, na gestão do prefeito Bruno Cunha Lima, com quem destaca ter firmado uma importante parceria administrativa em favor do povo do Município.