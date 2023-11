Prefeitura de Campina Grande paga hoje os salários de novembro

A Prefeitura de Campina Grande efetua, nesta quinta-feira, 30, o pagamento dos servidores comissionados e efetivos do Município referente ao mês de novembro. São contemplados, também, os aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais (Ipsem).

De acordo com a Secretaria de Finanças, o governo municipal segue o calendário anual de pagamentos, proporcionando mais segurança e previsibilidade para os servidores.

Com a quitação da folha dos ativos e inativos mais recursos são injetados na economia do Município, estimulando o desenvolvimento e a geração de empregos.

Os contratados, como prestadores de serviços, cumprindo-se o estabelecido no calendário anual, terão seus vencimentos pagos até o próximo dia 10 de dezembro.

Outra excelente notícia para os servidores é que a Prefeitura estão antecipando, para os próximos dias 7 e 23 de dezembro, os pagamentos do 13° salário e do mês de dezembro, respectivamente. Com isso, em menos de 30 dias serão quitadas três folhas.

Na visão do prefeito Bruno Cunha Lima “esta medida é uma clara demonstração de que o trabalho sério, honesto e organizado produz frutos que vão ajudar a manter aquecida a economia de Campina Grande, na reta final de 2023”.