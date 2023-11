No quadro ‘Sou do Campo’, do programa Conexão Caturité, o extensionista rural da Empaer – gerência operacional de Cabaceiras, Geneilson Evangelista, falou sobre o estresse térmico na agricultura.

Geneilson disse que o estresse térmico é muito presente com a mudança de temperatura. Ele explicou que a temperatura e as chuvas afetam diretamente a produção na agricultura.

O extensionista rural também disse que é preciso fazer o uso de algumas técnicas para equilibrar um pouco essa realidade.

