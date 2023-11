Lei de autoria de Adriano Galdino institui o dia do garçom e da garçonete na Paraíba

Ele que já exerceu a função de garçom no município de Pocinhos, sua terra natal, o presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, deputado Adriano Galdino (Republicanos) é o autor da lei que institui o dia do garçom e da garçonete a ser celebrado no dia 11 de agosto na Paraíba.

A lei foi sancionada pelo governador do Estado, João Azevedo (PSB) e publicada no Diário Oficial desta quinta-feira (30), o qual traz a Lei de nº 12.918 de 29/11/2023, que marcará no Calendário Oficial de Eventos do Estado da Paraíba, desses profissionais a ser comemorado, anualmente, no dia 11 de agosto.

Para Galdino foi uma honra ter trabalhado como garçom no Clube Social de Pocinho, além de ter exercido outras atividades simples como vendedor de confeitos até alcançar a sua carreira na vida pública como político.