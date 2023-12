Fecomércio aponta que mais de 65% dos paraibanos vão presentear no Natal

A época de fim está chegando e o comércio se prepara para receber a alta demanda de consumidores que pretendem movimentar o setor nos próximos dias.

Segundo dados divulgados pela Fecomércio, em 2023, 65,96% dos paraibanos pretendem presentear no Natal, número superior em 1,41p.p. se comparado ao apontado no mesmo período do ano passado, quando a intenção de presentear atingiu o percentual de 64,55%.

Para o Presidente da Fecomércio, José Marconi Medeiros, “esta alta pode ser atribuída, em parte, ao aumento do nível de emprego com carteira assinada e aumento da renda média real do trabalhador, destaca. “Além desses fatores, os empresários estão estimulando as vendas com promoções e facilidades no pagamento”.

Os dados foram coletados Instituto de Planejamento, Estatística e Desenvolvimento da Paraíba (INDEP), da Fecomércio, e divulgados na Pesquisa de Intenção de Compras para as Festas de Fim de Ano na Região Metropolitana de João Pessoa.

Esta pesquisa é relevante para o setor pois aponta os anseios, intenções e condições financeiras dos consumidores paraibanos, para então fornecer aos empresários do comércio e serviços subsídios importantes que possam norteá-los com mais segurança em seus planejamentos e, consequentemente, conseguirem alavancar suas vendas no período natalino.

A pesquisa apontou que os produtos mais procurados serão vestuário, respondido por 54,48% dos entrevistados, seguidos por brinquedos (17,56%), calçados (12,19%), eletrodomésticos/eletroeletrônicos e perfumes (com 10,04% cada).

Estes presentes serão direcionados, sobretudo, aos filhos, item respondido por 34,41% dos entrevistados. Em seguida aparecem os cônjuges (27,96%) e as mães (27,60%). As pessoas que desejam realizar compras pessoais atende por 26,88% do total.

Quanto à forma de pagamento das compras, a maior parte dos respondentes informou que pretende comprar à vista (51,97%). Destes, 49,66% pretende utilizar o Pix, 37,24% dinheiro em espécie e 13,10% débito em conta.

No que diz respeito ao período escolhido para realizar as compras, a maior parte deve acontecer no mês de dezembro, sendo 41,94% no início de dezembro e 22,22% na semana do Natal, na esperança do aumento de ofertas e preços mais acessíveis.

Os shoppings centers continuam sendo os locais preferidos para as compras, escolhidos por 58,06% dos entrevistados. Em seguida aparecem as lojas no centro (25,45%).

Neste ano, o comércio online deve responder por 20,07% das vendas. Os preços dos produtos aparecem como principal motivo para a escolha do local de compras, com 68,82% das citações, seguidos pela qualidade dos produtos (24,01%), o conforto no local de compra (18,64%) e a variedade de produtos ofertados nos estabelecimentos (13,26%).