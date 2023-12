Campina Grande deverá ter 100% de cobertura do PSF

Em participação no programa Ideia Livre da Rede Ita (antiga TV Itararé), o secretário de Saúde de Campina Grande, Dunga Júnior, disse que a cidade será contemplada em breve com quase 90 novas equipes do Programa de Saúde na Família.

A ação, alavancada pelo senador Veneziano Vital (MDB), propiciará que Campina tenha total cobertura com equipes do PSF.

*com informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

