A redação do Paraibaonline selecionou para você as notícias mais lidas nesta terça-feira no site.

Fique em dia com os fatos; compartilhe com amigos e familiares

Veja quanto e onde mais está chovendo na Paraíba

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2023/11/28/veja-quanto-e-onde-mais-esta-chovendo-na-paraiba/

Vereador e secretário de Comunicação de Cícero assumem direção do PDT

https://paraibaonline.com.br/politica/2023/11/28/vereador-e-secretario-de-comunicacao-de-cicero-assumem-direcao-do-pdt/

“O que não me falta é convite para partidos”, revela Romero Rodrigues

https://paraibaonline.com.br/politica/2023/11/28/o-que-nao-me-falta-e-convite-para-partidos-revela-romero-rodrigues/

Ondas de calor: mecânico alerta motoristas sobre cuidados com o veículo

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2023/11/28/ondas-de-calor-mecanico-alerta-motoristas-sobre-cuidados-com-o-veiculo/

Preservação ambiental: operação orienta sobre regras em Areia Vermelha

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2023/11/28/preservacao-ambiental-operacao-orienta-sobre-regras-em-areia-vermelha/

Campinense promete fechar seu elenco esta semana

https://paraibaonline.com.br/esportes/campinense-promete-fechar-seu-elenco-esta-semana/

Pedro Cunha Lima: “sou radicalmente contra” o que João Azevedo representa

https://paraibaonline.com.br/politica/2023/11/28/pedro-cunha-lima-sou-radicalmente-contra-o-que-joao-azevedo-representa/

Confira as notícias mais acessadas pelos internautas nas últimas horas

Fachada de supermercado desaba durante chuvas em Campina Grande

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2023/11/28/fachada-de-supermercado-desaba-durante-chuvas-em-campina-grande/

Dois jogos do Campeonato Paraibano estão sendo investigados por suspeita de manipulação

https://paraibaonline.com.br/esportes/dois-jogos-do-campeonato-paraibano-estao-sendo-investigados-por-suspeita-de-manipulacao/

Membros do MPPB são orientados a adotar medidas contra fogos com som

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2023/11/28/membros-do-mppb-sao-orientados-a-adotar-medidas-contra-fogos-com-som/

Prefeito Bruno explica opção pela filiação ao União Brasil

https://paraibaonline.com.br/politica/2023/11/28/prefeito-bruno-explica-opcao-pela-filiacao-ao-uniao-brasil/

Revisão da vida toda está empatada no Supremo Tribunal

https://paraibaonline.com.br/brasil/2023/11/28/revisao-da-vida-toda-esta-empatada-no-supremo-tribunal/

PF faz operação para coibir ´laranjas´; seis mandados na Paraíba

https://paraibaonline.com.br/policial/2023/11/28/pf-faz-operacao-para-coibir-laranjas-seis-mandados-na-paraiba/

Senado aprova projeto que altera registro e venda de agrotóxicos

https://paraibaonline.com.br/brasil/2023/11/28/senado-aprova-projeto-que-altera-registro-e-venda-de-agrotoxicos/

Deputado Tovar afirma que não tem tempo para prestigiar eventos da PMCG

https://paraibaonline.com.br/politica/2023/11/28/deputado-tovar-afirma-que-nao-tem-tempo-para-prestigiar-eventos-da-pmcg/

Romero Rodrigues: “Discutir definição de eleição é muito prematuro”

https://paraibaonline.com.br/politica/2023/11/28/romero-rodrigues-discutir-definicao-de-eleicao-e-muito-prematuro/

Fábio Ramalho pede que Romero seja ‘mais ouvido” na PMCG

https://paraibaonline.com.br/politica/2023/11/28/fabio-ramalho-pede-que-romero-seja-mais-ouvido-na-pmcg/

Cliente não pode ter cartão bloqueado por não fazer compras no mês, aponta especialista

https://paraibaonline.com.br/economia/2023/11/28/cliente-nao-pode-ter-cartao-de-credito-por-nao-fazer-compras-no-mes-aponta-especialista/

PL quer cassação de aliado do presidente Lula

https://paraibaonline.com.br/brasil/2023/11/28/pl-quer-cassacao-de-aliado-do-presidente-lula/

Seduc-CG realiza I Feira de Empreendedorismo com participação de estudantes

https://paraibaonline.com.br/educacao-e-ciencia/2023/11/28/seduc-cg-realiza-i-feira-de-empreendedorismo-com-participacao-de-estudantes/

Presidente do PT/PB diz que Cartaxo é invejoso, recalcado e ciumento

https://paraibaonline.com.br/politica/2023/11/28/presidente-do-pt-pb-diz-que-cartaxo-e-invejoso-recalcado-e-ciumento/

MP-Procon investiga danos em acidente fatal em shopping de Campina Grande

https://paraibaonline.com.br/policial/2023/11/28/mp-procon-investiga-danos-em-acidente-fatal-em-shopping-de-campina-grande/

Criado fundo privado para tentar manter alunos pobres no ensino médio

https://paraibaonline.com.br/educacao-e-ciencia/2023/11/28/criado-fundo-privado-para-tentar-manter-alunos-pobres-no-ensino-medio/

Série A do Brasileirão: rodada pode acabar com 4 times diferentes no Z4

https://paraibaonline.com.br/esportes/serie-a-do-brasileirao-rodada-pode-acabar-com-4-times-diferentes-no-z4/

Atenção, aposentados! Projeto prevê reajuste extra a cada 5 anos

https://paraibaonline.com.br/brasil/2023/11/28/atencao-aposentados-projeto-preve-reajuste-extra-a-cada-5-anos/

Alckmin confirma transferência de mais de R$ 8 bilhões a municípios brasileiros

https://paraibaonline.com.br/brasil/2023/11/28/alckmin-confirma-transferencia-de-mais-de-r-8-bilhoes-a-municipios-brasileiros/

Romero sobre voltar à PMCG: “Se lembram meu nome é porque fiz um bom trabalho”

https://paraibaonline.com.br/politica/2023/11/28/romero-sobre-voltar-a-pmcg-se-lembram-meu-nome-e-porque-fiz-um-bom-trabalho/

Natal Iluminado: PMCG divulga programação do primeiro final de semana

https://paraibaonline.com.br/entretenimento/2023/11/28/natal-iluminado-pmcg-divulga-programacao-do-primeiro-final-de-semana/

Deputado revela insatisfação do PSB em relação ao governo de Cícero

https://paraibaonline.com.br/politica/2023/11/28/deputado-revela-insatisfacao-do-psb-em-relacao-ao-governo-de-cicero/

Bruno aposta em apoio político de Romero em 2024

https://paraibaonline.com.br/politica/2023/11/28/bruno-aposta-em-apoio-politico-de-romero-em-2024/

Diferença na mensalidade escolar em João Pessoa ultrapassa R$ 2 mil

https://paraibaonline.com.br/educacao-e-ciencia/2023/11/28/diferenca-na-mensalidade-escolar-em-joao-pessoa-ultrapassa-r-2-mil/

Vídeo. Lançada programação da festa de Nossa Senhora da Conceição

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2023/11/28/video-lancada-programacao-da-festa-de-nossa-senhora-da-conceicao/

Bebê é salvo de engasgo por equipe do Samu em João Pessoa

https://paraibaonline.com.br/policial/2023/11/28/bebe-e-salvo-de-engasgo-por-equipe-do-samu-em-joao-pessoa/

Aparte: paraibano vai presidir o Senado interinamente

https://paraibaonline.com.br/politica/2023/11/28/aparte-paraibano-vai-presidir-o-senado-interinamente/

Quem enfrenta quem? Compare os jogos dos candidatos ao título do Brasileiro

https://paraibaonline.com.br/esportes/quem-enfrenta-quem-compare-os-jogos-dos-candidatos-ao-titulo-do-brasileiro/

Leia também:

Saiba os fatos que marcaram a segunda-feira no Paraibaonline

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2023/11/28/saiba-os-fatos-que-marcaram-a-segunda-feira-no-paraibaonline/