Questionada pela reportagem da Rádio Caturité FM sobre o que a pasta de Desenvolvimento Econômico de Campina Grande tem feito para dialogar com empresas, em especial as que apresentam dificuldades em continuar operando na cidade, a secretária Tâmela Fama disse que está visitando as fábricas para entender o cenário.

Ela explicou que esteve na Alpargatas e que deve ir também à Coteminas, que se mostra vulnerável no momento, com demissões e dificuldades financeiras.

Segundo Tâmela, a prefeitura deve buscar alternativas para ajudar a empresa, assim como ver o que pode ser feito com outras, como a Tess, que, ao contrário da Coteminas, pretende expandir a sua operação em Campina.

– Estive na Alpargatas, e Coteminas também está no nosso radar. Vamos fazer uma visita e entender o cenário para ver como o poder público pode ajudar. Também tem a Tess, que quer fazer uma expansão. Por um lado, temos a dificuldade da Coteminas e do outro temos a Tess com essa pretensão de ampliação e nós vamos sentar e dialogar com essas empresas – afirmou.

