Paraíba oferta capacitação para mais de 200 profissionais da assistência social

O Governo da Paraíba, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano (Sedh), está realizando até o dia 1º de dezembro mais uma etapa do CapacitaPB+Suas.

O curso “Trabalho Social com as famílias na política de assistência social” está sendo ofertado para cerca de 220 profissionais dos serviços socioassistenciais de toda a Paraíba, na Faculdade Internacional da Paraíba (FPB), em João Pessoa.

O CapacitaPB+Suas é uma ação que integra a Gestão do Trabalho no Sistema Único de Assistência Social (Suas) e tem como base o princípio da educação permanente.

Somente em 2023, o Governo da Paraíba investiu R$ 500 mil na educação permanente dos profissionais do Suas.

A secretária de Estado do Desenvolvimento Humano, Pollyanna Dutra, deu boas-vindas a todas as turmas de profissionais e celebrou o momento de capacitação.

“Nós só conseguimos avançar quando os nossos profissionais estão fortalecidos. Este momento de capacitação só tem a contribuir para que uma virada de chave possa ser dada em 2024. Temos grandes desafios em nossos territórios. São famílias inteiras em situação de rua, famílias migrantes, vários elementos novos que exigem uma equipe preparada. O Governo da Paraíba confia em vocês, trabalhadores e trabalhadoras aguerridos, para acolher, garantir direitos e, junto com a gestão pública, fomentar a autonomia de mais famílias paraibanas. Por isso nos comprometemos com a qualificação e com a luta pela valorização dos que fazem o Suas”, afirmou a secretária.

A gerente executiva da Gestão do Trabalho da Sedh, Virgínia Serrano, explicou que nesta etapa participam os profissionais dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras), dos Centros de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), dos Serviços de Convivência Familiar e das Unidades de Acolhimento.

“Acreditamos na capacitação como elemento capaz de qualificar os serviços e o atendimento às famílias que estão em vulnerabilidade em nosso estado, sendo essencial para consolidação do Suas”, enfatiza.

Gracila Medeiros é coordenadora do Cras Ilha do Bispo, no município de João Pessoa, e descreveu o CapacitaPB+Suas como espaço riquíssimo.

“Enquanto socióloga, eu tenho uma boa visão da sociedade, mas quem trabalha na assistência, e aqui tem muitos profissionais que trabalham há mais tempo do que eu, eles têm uma prática. Então para mim, é nesse espaço que eu concateno as minhas ideias. A teoria que eu aprendi na sociologia, a prática que eu aprendo no meu dia a dia no Cras, aqui eu vou organizando. A troca de experiências, conhecer a realidade de outros municípios é um momento riquíssimo”, relatou animada.

O psicólogo Luciano Barbosa, que atua na região do Cariri Ocidental, na Secretaria de Assistência Social do município de São Sebastião de Umbuzeiro, participa da segunda capacitação este ano e parabeniza.

“Uma gestão que oferece as condições para busca de novos saberes precisa ser parabenizada. Para nós que trabalhamos com famílias, cada oportunidade de entrar em contato com outros profissionais e outras realidades potencializa a viabilidade dos serviços onde trabalhamos, promovendo bem-estar e a garantia de direitos para toda a população”, enfatiza o profissional que também atua no âmbito do SUS, no Centros de Atenção Psicossocial (Caps) da cidade de Monteiro.