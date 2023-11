A secretária de Desenvolvimento Econômico de Campina Grande, Tâmela Fama, revelou que a prefeitura municipal assinou um protocolo de intenções para construção de mais uma fábrica na cidade.

Dessa vez, o município vai ser sede da primeira fábrica de postes em fibras de vidro no Nordeste, que vai gerar, conforme explicou em entrevista à Rádio Caturité FM, mais de 300 empregos diretos em Campina Grande.

Conforme Tâmela, a fábrica será instalada no complexo Aluízio Campos e começará a ser construída em janeiro do próximo ano.

– A gente assinou um protocolo de intenções com essa empresa. Ela é aqui de Campina Grande e vai instalar a primeira fábrica do Nordeste a produzir postes com fibras de vidro. As obras estão previstas para janeiro de 2024 e vão gerar quase 300 empregos diretos. A gente segue com o objetivo de atrair a captação de novas empresas e gerar mais emprego e renda – assegurou.

