O Supremo Tribunal Federal (STF) atua como guardião dos direitos fundamentais dos cidadãos, destacou o juiz Horácio Ferreira de Melo Júnior durante veiculação de sua coluna “Fora dos Autos”, que foi ao ar nesta quarta-feira (29), no Jornal da Manhã da Rádio Caturité FM.

Ele explicou aos ouvintes como é composto o STF, como é desenvolvido o trabalho pela corte superior e de que forma os brasileiros têm os seus direitos assegurados pela Constituição.

– A sua principal função é a guarda da Constituição, sendo responsável por zelar pela sua efetividade. É composto por 11 ministros de notável saber jurídico e reputação ilibada e desempenha papel fundamental na democracia do país. As atribuições abrangem as ações diretas de inconstitucionalidade, habeas corpus, extradição, entre outros processos que envolvem questões constitucionais – salientou.

Confira aqui a coluna completa.