Vídeo. Lançada programação da festa de Nossa Senhora da Conceição

O bispo diocesano de Campina Grande, Dom Dulcênio Fontes de Matos, e o vigário-geral da diocese, padre Luciano Guedes, detalharam nesta terça-feira, em entrevista realizada nas dependências do Seminário Diocesano, no bairro do Alto Branco, a programação deste ano alusiva à padroeira da cidade, Nossa Senhora da Conceição.

O início será nesta quarta-feira, estendendo-se até o feriado do dia 8 de dezembro, com a programação culminando com a tradicional procissão, sequenciada por missa solene no Parque do Povo.

Assista às explanações iniciais feitas pelos dois religiosos.

*Vídeos: Paraibaonline

