Secretaria de Saúde de CG vai disponibilizar barraca de serviços no Natal Iluminado

A edição especial de 10 anos do Natal Iluminado vai contar novamente com uma estrutura de serviços de saúde. Com a grandiosidade do evento, uma barraca da Saúde foi montada em 2022 e será ampliada na edição de 2023.

O estande de atendimentos será montado na área da Estação das Luzes.

A barraca vai ofertar vacinação, atendimento médico de urgência e outros serviços, como orientações. No espaço também haverá ambulância diariamente para pronto socorro e remoção de urgência.

Em 2022, a campanha “Natal Imunizado” vacinou milhares de pessoas no local da festa natalina.

“Este ano vamos não somente remontar a barraca da Saúde, como também ampliá-la, saltando de 9 metros quadrados para 15 metros quadrados. Vamos montar uma programação de serviços que estarão disponíveis para a população que frequentar o espaço”, disse o secretário executivo da Saúde, Emmanuel Sousa.

A programação oficial do Natal Iluminado 2023 começa na próxima quinta-feira, 30, a partir das 18h, com o Coro Municipal de Campina Grande, regido pelo maestro e arte-educador do Centro Cultural Lourdes Ramalho (CCLR), Einstein Felinto.

Ele realizará um concerto de Natal com a presença de solistas convidados, que irão cantar músicas do ciclo natalino, além de grandes clássicos da MPB.

Haverá também um Passeio Natalino com a Lira Musical e Trupe Natalina, com a participação de novos talentos do CCLR, bem como a passagem do Papai Noel e da Caravana de Natal da Coca-Cola.