A manhã desse domingo (26) foi marcada por uma operação envolvendo a Superintendência de Administração do Meio Ambiente (Sudema), Ministério Público Federal, Capitania dos Portos, Corpo de Bombeiros e Batalhão Ambiental da Polícia Militar, na ilha de Areia Vermelha, em Cabedelo.

O objetivo da ação foi o de verificar o cumprimento das regras do plano de manejo da unidade, que prevê uma série de práticas que são proibidas e outras que são permitidas para a preservação ambiental do espaço.

Esta foi a primeira de uma série de ações que serão realizadas no período do verão, tendo em vista o significativo aumento no número de banhistas nas unidades de conservação marinhas do estado.

“A Sudema e os demais órgãos irão intensificar suas ações de fiscalização e educação ambiental, sobretudo visando conscientizar a população sobre as regras. Mais do que punir, nossa missão é educar os frequentadores de nossas praias, para que esses momentos de lazer não se tornem danosos ao meio ambiente”, pontuou o superintendente da autarquia, Marcelo Cavalcanti.

A relação de práticas permitidas e proibidas em Areia Vermelha e em Naufrágio Queimado – espaço que abrange pontos como Picãozinho e as piscinas naturais do Seixas – pode ser acessada por meio do link: https://sudema.pb.gov.br/informacoes-ao-cidadao-1/informativos-para-embarcacoes-1/areia-vermelha-e-naufragio-queimado/.

Obedecer as regras é fundamental para o cuidado com o meio ambiente. Neste primeiro momento, as equipes priorizaram as abordagens educativas, não tendo havido autuações.

“Esses espaços são ricos em biodiversidade e de extrema importância para o equilíbrio do bioma. Por isso, é fundamental que as pessoas se conscientizem e adotem práticas sustentáveis”, acrescentou Marcelo.