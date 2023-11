As altas temperaturas decorrentes das ondas de calor registradas por causa do fenômeno El Niño acenderam um alerta nos motoristas. O calor intenso tem chamado a atenção dos condutores que devem redobrar os cuidados com o veículo.

A reportagem da Rádio Caturité FM falou com um especialista que deu dicas sobre o que fazer para evitar problemas com o carro devido ao calor.

Washington Lucena (foto) é mecânico e disse que os motoristas precisam evitar deixar o carro exposto ao sol, pois prejudica a pintura.

Além disso, carregadores de celular podem explodir nesse período em que as temperaturas estão subindo.

– É preciso ter cuidado com os equipamentos internos do veículo como o carregador de celular, que devem ser retirados para não ficarem expostos ao sol, pois com as altas temperaturas, podem explodir. Com relação aos limpadores, é importante investir em shampoos especiais que evitam o ressecamento das borrachas. Para preservar a pintura, é bom sempre deixar o carro na sombra, pois exposto ao sol danifica o verniz. O arrefecimento precisa de atenção para não causar superaquecimento – detalhou.

