Opera Paraíba: Saúde amplia oferta de cirurgias bariátricas

O Governo da Paraíba, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), ampliou, neste fim de semana, para quatro o número de unidades de saúde da rede hospitalar estadual executantes de cirurgias bariátricas no Estado.

Agora a Maternidade Frei Damião, em João Pessoa, passa a realizar as intervenções, junto ao Hospital do Servidor Edson Ramalho, também na capital, ao Hospital Regional de Sousa e Hospital de Clínicas, em Campina Grande.

Todos os procedimentos, considerados de alta complexidade, são executados com o uso de técnica minimamente invasiva por meio de videolaparoscopia, por meio do Programa Opera Paraíba, que foi criado pelo Governo do Estado com o objetivo de facilitar o acesso da população à realização de cirurgias eletivas.

O autônomo Marccus Ezzequyel, de 38 anos, mora na cidade de Pocinhos e passou pela intervenção na última sexta-feira (24), em Campina Grande, e sonha em ter mais saúde a partir da operação.

“Eu tenho obesidade mórbida grau três, tenho diabetes, pressão alta e isso dificulta o trabalho. Ano passado eu percebi que já estava no limite, sem saúde e sem conseguir fazer quase nada. Fazer essa cirurgia é um sonho, porque vai mudar minha vida, minha saúde, ter mais disposição pra trabalhar,” conta.

Neste mês de novembro já foram realizadas 23 cirurgias bariátricas no estado, sendo 16 no Hospital de Clínicas, cinco na Maternidade Frei Damião, uma no Hospital do Servidor Edson Ramalho, e uma no Hospital Regional de Sousa. As operações na Maternidade Frei Damião tiveram início no último sábado (25).

Ainda no fim de semana, no Hospital de Clínicas, foram realizados mais oito procedimentos, que aconteceram em forma de mutirão, dentro da programação de um evento sediado na unidade, por meio da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica. Mais de 160 cirurgias bariátricas já foram realizadas pelo Programa Opera Paraíba; destas, 117 foram no HC.

O secretário de Saúde da Paraíba, Jhony Bezerra, destaca que com a ampliação das unidades de saúde executantes, a proposta é contemplar a população que busca tratamento para obesidade, do litoral ao sertão.

“Essa ampliação é estratégica, estando disponível em hospitais das três Macrorregiões de Saúde, com um tratamento moderno e pouco invasivo, onde o paciente tem uma recuperação mais rápida e pode seguir com a recuperação em casa. Ao mesmo tempo, essa execução de cirurgias dá continuidade à proposta do Governo do Estado em promover a regionalização da saúde, levando procedimentos de alta e média complexidade para o interior da Paraíba” comenta.

O Programa Opera Paraíba já realizou mais de 38 mil cirurgias. Só este ano já foram mais de 320 mutirões contemplando diversas especialidades entre cirurgias em adultos e pediátricas.

Para participar do programa, é necessário que o usuário faça a solicitação por meio da secretaria de saúde de seu município ou realize o cadastro na plataforma operaparaiba.pb.gov.br preenchendo os dados pessoais e anexando comprovante de residência, exames e laudos médicos.