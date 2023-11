Governador anuncia pagamento das folhas, além do 13º, abono natalino e prêmios

Ogovernador João Azevêdo anunciou, nesta segunda-feira (27), no programa semanal Conversa com o governador, transmitido em cadeia estadual pela Rádio Tabajara, o pagamento da segunda parcela do décimo terceiro salário do funcionalismo público do estado e da folha de pessoal referente aos meses de novembro e dezembro.

Na ocasião, o gestor também garantiu o pagamento do abono natalino para mais de 693 mil famílias e do 14º e 15º salários destinados aos prêmios Mestres da Educação e Escola de Valor.

As ações representam um impacto financeiro superior a R$ 2,24 bilhões nos cofres públicos estaduais que serão injetados nos próximos 25 dias, fomentando a economia da Paraíba no período natalino e garantindo o fortalecimento dos setores de comércio e serviços.

Conforme o calendário anunciado pelo chefe do Executivo estadual, a segunda parcela do décimo terceiro salário dos servidores será paga no dia 7 de dezembro. Já o pagamento de novembro será efetuado nos próximos dias 29 e 30.

O abono natalino será pago entre os dias 11 e 22 de dezembro.

No próximo mês, o salário de dezembro será pago nos dias 22 e 23. Já o pagamento do 14º e 15º salários dos professores, iniciativa do Governo do Estado que premia experiências administrativas e práticas pedagógicas exitosas em escolas da Rede Estadual de Ensino, será efetuado até o final do mês de dezembro.

“Esse é um compromisso que temos honrado desde 2019, pagando sempre dentro do mês trabalhado. Tenho certeza de que não apenas os servidores, mas o comércio e a indústria tenham um fim de ano mais tranquilo porque o governo tem uma gestão financeira eficiente e reconhecida pela Secretaria do Tesouro Nacional”, frisou o governador João Azevêdo.

Calendário de pagamentos:

29/11 – pagamento dos salários de novembro dos servidores aposentados, pensionistas e reformados

30/11 – pagamento dos salários de novembro dos servidores da ativa das administrações direta e indireta

07/12 – pagamento da segunda parcela do 13º salário do funcionalismo público estadual

11/12 a 22/12 – pagamento do abono natalino

22/12 – pagamento dos salários de dezembro dos servidores aposentados, pensionistas e reformados

23/12 – pagamento dos salários de dezembro dos servidores da ativa das administrações direta e indireta

Até o final de dezembro – 14º e 15º salários dos prêmios Mestres da Educação e Escola de Valor