Feira de Empreendedorismo reúne 300 estudantes de 60 Unidades Educacionais em CG

A Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria de Educação (Seduc), realiza nesta terça-feira, 28 de novembro, a I Feira do Empreendedorismo.

O evento terá a participação de 300 estudantes de 60 Unidades Educacionais Municipais, além de 180 profissionais da educação e visitantes.

A Feira vai acontecer das 8h30 às 11h, na Pirâmide do Parque do Povo. Serão comercializados produtos feitos pelos próprios estudantes, que usarão uma moeda fictícia, a ‘Borborema’, para efetuar pagamentos.

A Feira tem como objetivo incentivar a Educação Financeira entre estudantes e toda a comunidade escolar.

A ação também ocorre como uma forma de culminância das atividades realizadas ao longo do ano letivo dentro do Programa ‘Dei Valor’, que tem como base o ensino da Educação Financeira por meio de ferramentas lúdicas, inclusive utilizando jogos interativos.

Para a gerente de Planejamento e Projetos da Seduc, Fabíola Gaudêncio, o momento será uma oportunidade para celebrar a implantação do Programa ‘Dei Valor’ na Rede de Ensino e apresentar os trabalhos realizados pelos estudantes, enfatizando o protagonismo estudantil.

“No evento haverá um stand para recebimento de cédulas e transferências por pix que devem ser trocados por ‘Cédulas do Borborema’, equivalentes a moeda corrente, o Real. A cada R$30,00 reais em compras, os primeiros 120 visitantes ganharão uma ecobag para transportar os produtos adquiridos, explicou.

Ao término da Feira, o montante adquirido será rateado proporcionalmente entre as Unidades Educacionais participantes, revertido em benefício dos estudantes e da comunidade escolar, como, por exemplo, para realização de festas de formaturas das turmas do 1º, 5º e 9º anos, aquisição de jogos e brinquedos educativos, entre outros, reforçando aspectos tanto educativos quanto sociais, previstos no Projeto Pedagógico elaborado e desenvolvido por cada Unidade.

“Essa atividade ensina aos estudantes sobre a importância de atribuir um valor aos bens que possuem e como fazer escolhas financeiras. Eles aprendem a negociar, fazer escolhas informadas e entender o conceito de troca de valor”, finalizou

O evento contará com a presença dos representantes do Instituto Brasil Solidário (IBS), um parceiro do Programa que realizou a doação de 1417 jogos educativos (Piquenique e Bons Negócios) para estudantes dos anos iniciais e finais. Conta também com a parceria do Banco Central, que implementou na Rede o Programa Aprender Valor em 2022.