A Secretaria de Obras da Prefeitura de Campina Grande (Secob), por meio da equipe da Defesa Civil, está acompanhando desde as primeiras horas desta segunda-feira (27) o trabalho de vistoria no Shopping Partage.

A ação acontece em conjunto com as equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil.

A equipe do município está acompanhando os órgãos técnicos de fiscalização para averiguar as responsabilidades sobre a tragédia, que resultou na morte de uma senhora na noite deste domingo, 26 de novembro, em uma das entradas principais do Partage.

“No local, foi observado, por nossa equipe da Defesa Civil, um desgaste na base de sustentação do vidro da fachada, o que pode ter ocorrido devido à fadiga de material, aliado a fatores como a exposição ao sol e chuva ou calor excessivo, como o registrado no último mês”, disse Brayner Neiva, agente do órgão municipal.

Por uma decisão da Prefeitura, a Defesa Civil está sendo recomendada a fazer, nos próximos dias, vistorias preventivas e de orientações em edificações com fachadas do mesmo padrão em vários outros empreendimentos de Campina Grande. O objetivo é minorar os riscos em relação a esse tipo de ocorrências na cidade.